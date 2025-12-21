モデルの西山茉希（40）が21日、自身のインスタグラムを更新。50歳の先輩モデルとのツーショットを投稿した。「大先輩なのに妖精みたいで、重ねてきた経験でリアルをカタチにする女性@nica77official」とモデルの仁香とのツーショットを披露した。「頭までドボンって入って洗い流さずあがってほしいって美容を極めて生きて来た方が生んだ入浴剤」とアピール。「男性にも女性にも、筋肉にもお肌にも、良いこと尽くしだっ