犬が『嫉妬』しているときにみせる行動５選 犬が「飼い主さんをとられた！」「早く自分を見て！」と嫉妬しているとき、さまざまな行動で飼い主の気を引こうとします。ここでは、犬が嫉妬しているときにみせる行動をみていきましょう。 1.間に割り込む たとえば、飼い主がスマホをずっと見ているとき、突然飼い主の体とスマホの間に、愛犬がぐいっと体を割り込ませてくることはありませんか。これも嫉妬サインの1つです。 自