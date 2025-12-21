【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】仕事に家事に、毎日お疲れ様です！ 忙しい現代人にとって、自宅で＆自分のタイミングで使えるマッサージャーはまさに救世主。選者が太鼓判を押す傑作アイテムをぜひ活用されたし！＊＊＊【美容・健康部門】リラックス＆マッサージ健康・ウェルネスへの関心が高まる今、各家庭に1台はリラックス・マッサージ家電があるのではないだろうか。今回の選者・田中真紀子さんは最近の製品