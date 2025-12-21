三重県紀北町では、新鮮な海の幸をお得に楽しめる「きいながしま港市」が開かれています。年末恒例・きいながしま港市の会場には、地元・紀北町内外から30の業者が70以上のブースを構え、伊勢エビやマグロなどの新鮮な魚介類や干物などの特産品が販売されています。通常の2割から3割引きで買えるとあって、今年も多くの客で賑わいを見せている港市。会場にはこのほか、サケの切り身の詰め放題や買った魚介類を七輪で