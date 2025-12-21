ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。ザクザクの衣の中はしっとりやわらか！パサつかない鶏むね肉のフライドチキンが揚げ油1cmで、おうちで作れます。ビニール袋を使って味付けしたら、二度つけの衣がポイント。思わず「買ってきたの？」と勘違いされるかも。難しいスパイスは不要で、おうちにある調味料と鶏むね肉で作れますよ！【詳細】他の記事はこちらザクザク衣の鶏むねフライドチキンを作るのにかかる時間