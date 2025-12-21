なとりが、新曲「セレナーデ」を2026年2月4日にCDリリースする。 （関連：【画像あり】なとり、イラストレーター 八館ななこが手掛けた『セレナーデ』CDジャケット写真） 本作には、2026年1月14日より放送のTVアニメ『【推しの子】』第3期のエンディング主題歌となる表題曲をはじめ、全3曲を収録。同曲は、アニメに登場するキャラクター アクアをモチーフになとりが書き下ろした