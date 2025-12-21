千葉都市モノレールは、交通系ICカードの全国相互利用サービスを2026年春に開始する。現在はPASMOとSuicaのみ対応しているが、開始後はKitaca、TOICA、manaca、ICOCA、PiTaPa、はやかけん、nimoca、SUGOCAに対応し、モバイルICOCAも利用できる。サービス内容は、自動改札機での入出場、券売機・チャージ機・マルチ機でのチャージと利用履歴の表示・印字、カード残額での乗車券購入で、定期乗車券の購入は対象外とする。開始時期の