ジャルパックは、航空券と宿泊がセットになったJALダイナミックパッケージで、「きばっど！鹿児島キャンペーン」を11月19日から2026年2月27日まで実施している。対象は、鹿児島県内の宿泊施設に1泊以上宿泊し、往復とも鹿児島・屋久島・種子島の各空港を発着する路線を利用する旅行。助成額は1泊あたり1人5,000円で、1予約3泊までとし最大15,000円を差し引く。申込は専用ページ経由の予約限定で、他の割引クーポンは併用不可。未搭