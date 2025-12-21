ダイソーで見つけた『ボディケアローラー』は、お腹や手足を手軽にケアできるマッサージグッズ。よくある商品は台座が硬いものが多いですが、こちらはやわらかいので曲げられるのが特徴！効率よく、しっかりとリフレッシュできますよ。ロフトなどで買うと高価ですが、ダイソーなら200円で買えちゃいます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ボディケアローラー価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480