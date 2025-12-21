毎年この時期になると登場する、セリアの木製鏡餅オブジェ。手軽に可愛くお正月飾りを楽しめるので、とても人気ですよね！今年はなんと、あの可愛いアニマルがモチーフの鏡餅オブジェが登場！後ろ姿のシルエットだけでも可愛さが溢れていてたまりません…♡台座も組み合わせれば、一気に雰囲気が漂っておすすめですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：木製鏡餅台座、木製鏡餅 クマ価格：各￥110（税込）サイズ（約