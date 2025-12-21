周南市のJR徳山駅周辺で20日夜、「周南冬のツリーまつり」の集中イベントが開かれました。「ファンタジックナイト」と名付けられた周南冬のツリーまつりの集中イベント。JR徳山駅から伸びる御幸通りが歩行者天国となり、多くの人が通りに並ぶ出店やイルミネーションを楽しんでいました。また、特設ステージでは企業対抗のカラオケ大会などが会場を盛り上げました。（カラオケ大会）「ロマンスの神様」御幸