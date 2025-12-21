きょう午前、青森県東方沖を震源とする地震があり函館で震度3を観測しました。気象庁によりますと、午前10時29分ごろ青森県東方沖を震源とする地震がありました。北海道内では、函館市で震度3、千歳市や札幌市東区などで震度2を観測しました。この地震による津波の心配はないということです。