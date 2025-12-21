持続可能な農業を目指し、化学肥料や農薬を減らして作る特別栽培米を広く普及するため、石川県は学校給食で提供するほか新たな認証マークを製作するなどして認知度の向上を図ります。特別栽培米は化学肥料や農薬の使用量を減らし自然由来の肥料などを組み合わせて特別に作られるコメですが、生産者は手間がかかるうえに生育不良などのリスクもあります。12月17日に開かれた県議会の環境農林建設委員会では、委員からその流通量の少