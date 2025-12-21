大阪・銀座と夜の世界で成功を収めたマダム信子さん。47歳で再び大阪に戻り、新たに焼肉事業を始めますが、泥棒や放火に見舞われ、1億円の借金を追うことに。人生のどん底から立ち上がって選んだ道が、のちに一大ブームを呼ぶ「マダムシンコ」に繋がっていきます。 【写真】「雰囲気が全然違う！」19歳年下のイケメン夫と焼肉事業を始めた当時のマダム信子さん（12枚目/全23枚） 「大阪だけでなく銀座でもNo.1」