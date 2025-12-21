「手帳にキッチリ予定を書いていた父が、だんだん会話が遅くなって…」。クリスマスソング『サイレント・イヴ』で有名な歌手の辛島美登里さんは、お父さんが74、5歳のころに認知症を患います。しかし、今から25年前は家族が認知症だと受け入れ難い雰囲気があって── 。（全3回中の1回） 【写真】「透明感がすごい」辛島さんの名曲『サイレント・イヴ』の貴重なアザーカット（5枚目／全12枚） 当時は「認知症」を受け入れ