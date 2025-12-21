熊本と大分を結ぶ中九州横断道路の一部 大津西ー合志区間の着工式が21日、合志市で行われました。 中九州横断道路は 熊本市と大分市を結ぶ全長約120キロの高規格道路です。その一部となる大津熊本道路は大津町杉水（すぎみず）と熊本市北区を結ぶ13・8キロで、今回はこのうち大津西から合志までの4・7キロ区間が着工しました。 着工式には九州地方整備局の垣下禎裕（かきした・よしひろ）局長や木村敬（きむら・たかし）知