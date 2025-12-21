東京六大学野球の秋季リーグ戦で10戦全勝を達成した明大が21日、全体ミーティングで年内の練習を打ち上げた。来季連覇を狙うチームの中で、「タイトルを狙えるくらいの成績を残したい」と不本意に終わった3年間を振り払うように決意を新たにしているのが内海優太（3年＝広陵）だ。高校日本代表の4番に座り、期待されながら入学したが1年夏の練習中に左ヒザ前十字じん帯を断裂。1年以上リハビリに費やし、今年春のリーグ戦で本