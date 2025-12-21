三浦璃来（左）、木原龍一日本スケート連盟は21日、フィギュアのペアで全日本選手権に出場していた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、三浦の左肩負傷のため同日のフリーを棄権すると発表した。首位に立った20日のショートプログラムの直前練習で脱臼のアクシデントがあった。大会は来年2月に控えるミラノ・コルティナ冬季五輪の代表最終選考会を兼ねるが、昨季の世界選手権や今シーズンのグランプリ（GP）ファイナルで