アニメ『鬼滅の刃』の新情報が発表された。Blu-ray＆DVD、CDが3ヶ月連続でリリースされることが決定した。【画像】炭治郎や柱たち集結！『鬼滅の刃』円盤の描き下ろしイラスト■「鬼滅の刃」柱稽古編 オリジナルサウンドトラック【2026年3月25日(水)発売】「柱稽古編」関連楽曲を収録したオリジナルサウンドトラックが発売。梶浦由記・椎名豪による劇伴とオープニング主題歌「夢幻」エンディング主題歌「永久 -トコシエ-」をDISC