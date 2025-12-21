国民民主、参政両党の安全保障政策責任者は21日のNHK番組で、防衛装備品の輸出を非戦闘目的の「救難、輸送、警戒、監視、掃海」の5類型に限定する現行ルールの撤廃について賛成する考えを示した。政府は早ければ来年4月にも5類型を撤廃する方針だ。国民民主の山田吉彦氏は、装備輸出に一定の歯止め策が必要だと指摘した上で「5類型撤廃には賛成したい」と述べた。参政の松田学氏は「日本の安全保障にプラスになる」と語った。