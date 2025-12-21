２１日午前５時３０分頃、山形県米沢市、塗装業色摩耕さん方で、小屋が燃えていると近隣住民から１１９番があった。小屋１棟が全焼し、隣の２階建て住宅の一部が焼けた。住宅２階の焼け跡からは性別不明の１人の遺体が見つかった。山形県警米沢署によると、色摩さんと暮らしている弟と連絡がとれていないという。同署で遺体の身元や出火原因を調べている。