プロ野球・ロッテが21日、2025年ドラフト7位で入団した田中大聖投手が登録名を「大聖」、背ネームを「YAMATO」にしたことを発表しました。大聖投手はHonda鈴鹿からドラフト7位でロッテに入団。登録名について、「一般的に田中という名字は多いので下の名前で呼んでほしい願望は昔からあり、大聖という漢字も珍しいので、僕の想いも込めてファンの皆さんに覚えやすく、呼びやすい下の名前での登録を球団にお願いしました。『大聖（