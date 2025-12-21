Red Velvetのイェリが、いつか結婚式を挙げたらファンを招待したいと明かした。【写真】イェリ、隙だらけの胸元イェリは最近、インフルエンサーのSuesashaのYouTubeチャンネルに出演した。その動画でイェリは、理想のタイプについての質問に「思いやりのある人が好きだ。思いやりも努力だと聞いた」と答えた。MBTI（性格タイプ指標）については「F（感情型）が好きな気がする」と話した。また、初恋については「まだない」としつつ