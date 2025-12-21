勢いとタイミングが重要などと言われる「結婚」。ターニングポイントを逃すと結婚が遠ざかりそうなので、注意したいところです。そこで今回は『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に、「男性が見落としがちな、彼女からの『遠回しのプロポーズ』９パターン」をご紹介します。【１】「結婚式場って広い庭園があって素敵だから遊びに行こうよ」「絶対に楽しくないし、強引に結婚に持ち込まれると思って断ってしまった」（３０代