女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の高城れにがソロライブの様子を投稿した。横浜で開催されているイベント「毎日がクリスマス」に出場した高城は、２１日までに自身のインスタグラムを更新。「ライブ楽しんでもらえてたらいいなぁれにちゃんサンタからのクリスマスプレゼントでした」とつづり、楽しそうにパフォーマンスをするライブ中のショットを公開した。この投稿にファンからは「ホワイト・れにちゃんも