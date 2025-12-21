俳優の目黒蓮、松本若菜が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。【写真あり】話題の豪華ゲストも！パドックオフショットを公開公式SNSは「パドックオフショット」として、耕一役・目黒蓮、加奈子役・松本若菜、そしてゲスト出演し、「超イケメン」話題となった坂井瑠星騎手の豪華3ショットを投稿。「ぜひ最終回何度でもおかわりして熱くな