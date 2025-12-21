俳優・歌手の城田優が21日、自身のXを更新し、結婚を発表した加藤和樹を祝った。【画像】城田優、“私の嫁”加藤和樹の結婚を祝福（メッセージ全文）城田は「私事ではございますが、周知の事実として認識されておりました私の嫁こと加藤和樹さんが、この度ご結婚され、従前の立場を離れ、『旦那』となられましたことをご報告申し上げます」とユーモアたっぷり。続けて「なお、私の認識におきましては、引き続き『嫁』として