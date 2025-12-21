■全日本フィギュアスケート選手権最終日（21日、東京・代々木第一体育館）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催日本スケート連盟は21日、ペアの“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）がこの日のフリースケーティング（FS）を棄権すると発表。棄権理由として、三浦の左肩負傷のためと説明した。前日はショートプログラム（SP）に出場し、非公認大会ではある