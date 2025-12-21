２０日午後９時２０分頃、千葉市美浜区新港の市道交差点で、横断歩道を渡っていた同市花見川区の高校生（１５）が右折してきたトラックにはねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。千葉県警千葉西署は、トラックを運転していた同区、自称会社員（５０）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）容疑で現行犯逮捕した。調べに「間違いありません」と容疑を認めているという。同署は容疑を過失運転致死に切り替えて調べ