◇女子 第37回全国高等学校駅伝競走大会(21日、たけびしスタジアム京都発着 全5区間＝21.0975キロ)全国高校駅伝が21日に行われ、長野東（長野）が大会連覇を飾りました。最長6.0キロの1区では、前回2区区間2位でインターハイの3000mで6位入賞の川上南海選手(2年)が後半抜けだし、区間賞の好スタート。続く区間でも田畑陽菜選手(3年)が先頭を守ります。3.0キロの3区では前回1区区間賞の真柴愛里選手(3年)が9分06秒の区間新記録。後