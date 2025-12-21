元札幌テレビ放送所属で、現在フリーアナウンサーの大家彩香さん（36）が20日までにインスタグラムを更新し、結婚したことを報告しました。【写真】美しい…純白ドレスの大家彩香さん大家さんは、「いつも温かく見守ってくださる皆様へ」とはじめ、結婚を報告。「私事ではございますがこの度結婚いたしましたこれからも周りの方への感謝を忘れずご縁を大切に過ごして参ります」とつづりました。あわせてアップされた写真では、純