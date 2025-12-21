私（トモコ）は長女のアオイ（中2）と次女のユウナ（小4）を連れ、3年前にリョウタと再婚しました。子どもたちのサッカーをずっと熱心にサポートしてくれていたリョウタは、子どもたちが熱意を失うとガラリと態度を変えました。リョウタは、離婚しない代わりにもう何の期待もしない。私たちの関係を「家族」から「家族ごっこ」に切り替えよう、と言い出します。子どもたちの苦しみを知って心の底から悔やんだ私は、リョウタに離婚