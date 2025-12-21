ＢＳテレ東では、毎週月曜〜金曜 朝10時55分から、韓ドラ☆「華政」（主演：イ・ヨニ 全64話）を放送中！「テレ東プラス」では、12月22日（月）〜12月26日（金）放送、第39話〜第43話のあらすじを紹介する。【動画】ピュアな男の一途な愛がどん底の元トップ女優を救う！「美女と純情男」最新回【12月22日（月）放送 第39話】ゲシやイチョムなど大北派の重臣らは斬首刑に処され、光海君は流刑となる。流刑地に向かう光海君を見送る