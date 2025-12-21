第二次世界大戦末期の1945年、満州（現在の中国東北部）のハルビンにあった関東軍防疫給水部（通称731部隊）で人体実験の被害者「マルタ」の標本や遺骨を目撃した元少年兵・清水英男さん（95）。彼は部隊の秘密保持のため最優先で日本に帰還することができた。 【画像】証拠が隠滅された731部隊の「物証」 長らくその経験については語ってこなかったが、同郷の元部隊員が持ち帰った“証拠品”を見て記憶の証言を始める。