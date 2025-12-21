不妊治療専門の「にしたんARTクリニック」は、2022年の開業からわずか3年で全国で12院を展開し、国内最大規模の専門院へと成長した。働く女性に寄り添い、平日夜間や土日の診療、駅直結の立地など、仕事と治療を両立できる環境づくりに力を入れている。 【画像】不妊治療のインフラを作りたいと語る西村誠司さん 運営は「イモトのWiFi」「にしたんクリニック」などで知られるエクスコムグローバル株式会社だ。通信