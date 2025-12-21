2025年度（1月～12月）に反響の大きかった大阪・関西万博記事ベスト5をお届けする。第1位は、開幕を迎えた大阪・関西万博の会場で提供される料理の価格について来場者に取材した記事だった（初公開日：2025年4月15日）。 【画像】大阪府知事も「ここでしか食べられない」と訴える万博グルメ 大阪・関西万博の会場内で提供される“万博グルメ”の「価格が高すぎる」との声が続出している。その象徴とされるのが、１