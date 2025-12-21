2025年度（1月～12月）に反響の大きかった音楽記事ベスト5をお届けする。第5位は、2007年に発売された『イケナイ太陽』がSNSで再ブームとなったORANGE RANGEのメンバーを取材した記事だった（初公開日：2025年7月31日）。 【画像】インタビューに応えてくれたNAOTOとHIROKI 5人組ロックバンド・ORANGE RANGEの2007年に発売された名曲「イケナイ太陽」が、いま再び人気を集めている。“令和ver.