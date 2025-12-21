2025年度（1月～12月）に反響の大きかった音楽記事ベスト5をお届けする。第4位は、『さよなら人類』で一世を風靡したバンド・たまのボーカルだった知久寿焼氏を取材した記事だった（初公開日：2025年9月7日）。 【画像】知久氏の新作ギターを手掛けた山崎ギター工房の山崎俊氏 90年代初頭に『さよなら人類』などの大ヒット曲で社会現象となったバンド「たま」。解散から20年以上経ち還暦を迎え