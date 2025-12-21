2025年度（1月～12月）に反響の大きかった音楽記事ベスト5をお届けする。第1位は、ヒップホップグループ・SOUL'd OUT（ソウルドアウト）の元メンバーに解散後の生活などを取材した記事だった（初公開日：2025年7月27日）。 【画像】インタビューに応じるBro.Hi 2000年代に多くの若者を魅了した伝説のヒップホップグループ・SOUL'd OUT（ソウルドアウト）の元メンバーにして、現在