◆全国高校駅伝（21日、たけびしスタジアム京都発着）長野東が1時間6分30秒で2年連続3度目の優勝を飾った。1区（6キロ）で川上南海（2年）が区間賞を獲得して流れをつくると、2区以降も安定したレース運びを展開。3区（3キロ）で真柴愛里（3年）が区間新記録を樹立して勝利を盤石とし、一度も先頭を譲らず、1996年の埼玉栄が記録した大会記録にあと4秒と迫る歴代2位のタイムを記録した。九州勢では、2年ぶりの優勝を目指し