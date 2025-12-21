坂町でラグビーを通してクリスマスムードを楽しむイベントが開かれました。 中国電力ラグビー部のレッドレグリオンズと坂町は、公式戦の開催に合わせてクリスマスイベントを開きました。子どもたちはレッドレグリオンズの選手とパスゲームをするなど、体験を通してラグビーを楽しんでいました。 坂町内に本社を置く企業や大学などがブースを出店し、プレゼント抽選会も行われていました。