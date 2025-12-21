スノーボードワールドカップのハーフパイプで、妙高市の専門学校に通う19歳・山田琉聖選手が初優勝を飾りました。アメリカで行われたスノーボードワールドカップハーフパイプの第2戦。国際スノーボード&スケートボード専門学校（JWSC）の山田琉聖選手は、決勝2本目、高さのあるトリックで勢いに乗ると、縦2回転・横4回転の大技ダブルコーク144