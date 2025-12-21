21日午後0時0分ごろ、和歌山県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は和歌山県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、和歌山県の湯浅町です。【各地の震度詳細】■震度1□和歌山県湯浅町気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしていま