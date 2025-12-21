◇全国高校駅伝女子5区間21・0975キロ（2025年12月21日たけびしスタジアム京都発着）第37回全国高校駅伝が21日、京都市内で行われた。女子は長野東（長野）が2年連続3度目の優勝を達成。昨年同様に1区から首位を譲らず、完全制覇での連覇となった。注目の2区では、女子800メートルの日本記録保持者・久保凛が9人抜きの快走を見せ、東大阪大敬愛を7位に押し上げた。また、四国学院大香川西（香川）は選手の体調不良により、