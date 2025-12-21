合志市をはしる県道大津植木線辻久保バイパスが全線開通し、20日にセレモニーが行われました。県道大津植木線辻久保バイパスは、朝夕を中心とした慢性的な渋滞の緩和や通勤通学時の安全確保などを目的に2009年度から整備が進められてきました。20日は関係者や地元の子どもを招きテープカットなどのセレモニーが行われました。バイパスは、今回新たに開通した約2.2キロの区間と合わせ、全長約3.4キロあります。こ