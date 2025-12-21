千葉県鎌ケ谷市で、路上に倒れていた男性を車でひいて死亡させたうえ、その場から走り去ったとして52歳の男が逮捕されました。過失運転傷害などの疑いで逮捕されたのは、千葉県船橋市の自称・会社員、高原義隆容疑者（52）です。警察によりますと、高原容疑者はおとといの午後11時50分ごろ、鎌ケ谷市東道野辺で、路上に倒れていた70代くらいの男性を乗用車でひき、そのまま走り去った疑いがもたれています。男性は病院に運ばれまし