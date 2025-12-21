モデルの冨永愛（43）が20日、Instagramを更新。妊娠したことを発表した。【映像】冨永愛、妊娠を報告＆モデルの息子・章胤との2ショット冨永は、「このたび、俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。戸惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております」と報告。「年齢のこと、また体調が安定しない時期が続いていたこともあ