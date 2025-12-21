元ビーチバレー選手でタレント・スポーツキャスターの浅尾美和（39）が19日、自身のインスタグラムを更新。長男が先日に11歳の誕生日を迎えたことを報告し、当日のパーティーの様子と、長男を抱っこする“仲良し”2ショットを披露した。【写真】「来年も抱っこできますように」11歳長男を抱っこし笑顔の浅尾美和※2枚目浅尾は「誕生日ごはんのリクエストはお刺身いっぱいの手巻き寿司!!海ぶどうとお肉もあったら嬉しいなー♪