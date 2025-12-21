「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、女子＝５区間）長野東が一度もトップを譲らず連覇を達成。横打監督が驚き、ＮＨＫで解説を務めた小林祐梨子さんも「えっ！？」と絶句したのは３区の真柴愛理だ。前年１区区間賞の真柴を３区で起用。指揮官は「留学生と戦わせたいという思いで向かわせましたが、本当にすごい。驚きの一言です」とうなった。真柴はトップでタスキを受けると力強い走りで、９分６秒の区