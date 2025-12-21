パレードは、カプセルトイ「ちいかわ×サンリオキャラクターズ エコバッグ」を12月下旬より順次展開する。1回500円で全5種。ラインナップは「ちいかわ×シナモロール」「ハチワレ×ハローキティ」「うさぎ×ポムポムプリン」「モモンガ×クロミ」「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」。いずれもスーパーマーケットで買い物をしている様子が描かれる。コンパクトに収納できる内ポケット付き。SNSでは「これは使う用と保存用で2枚ず